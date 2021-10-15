Рок-музыканту Вячеславу Бутусову исполнилось 60 лет

Рок-музыканту, заслуженному артисту РФ Вячеславу Бутусову 15 октября исполнилось 60 лет. Праздновать юбилейный день рождения лидер и вокалист группы "Орден Славы" будет в кругу семьи, с женой, детьми, внуками.
Известность пришла к Бутусову пришла, когда он был лидером рок-группы Nautilus Pompilius.
Родился Вячеслав Бутусов 15 октября 1961 года в Красноярске. В Свердловск Вячеслав переехал с родителями, будучи учеником девятого класса. По окончании школы он стал студентом Свердловского архитектурного института. Как начинающий архитектор участвовал в проектировании станций Свердловского метрополитена. Талантливый человек талантлив во всем.
Первокурсником он познакомился с Дмитрием Умецким, они начали играть вместе. Позже состоялось знакомство с Ильёй Кормильцевым. С ним Бутусов в 1985 записал свой первый профессиональный альбом "Невидимка".
В 1986 рок-группа Nautilus Pompilius записала пластинку "Разлука", с которой и началась популярность группы.
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