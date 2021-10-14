Ушёл из жизни актёр Валерий Долженков

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14 октября 2021, 07:37

Валерий Долженков, фото: vk.com/teatr_na_uz

В Москве скончался заслуженный артист России, актёр московского Театра на Юго-Западе Валерий Долженков. Артисту было 74 года. Об его уходе из жизни сообщили в театре. Валерий Долженков ушёл из жизни в среду, 13 октября. Причина его смерти не названа.

Прощание с артистом состоится 15 октября в 12:00 на территории больницы №70.

"Талантливый актёр, потрясающий партнер по сцене, незаменимый друг и настоящий человек",- говорят о Долженкове коллеги.

"Он пришел на Юго-Запад в 1994 году, и за все годы работы в театре его репертуар насчитывал порядка 20 с лишним ролей. Ему были под силу самые разные образы, разные и непохожие друг на друга характеры, а двигался на сцене в любом возрасте он так, что вполне мог дать фору молодым",- говорится в некрологе, опубликованном в паблике "Театр на Юго-Западе" в соцсети Вконтакте.

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