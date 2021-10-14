Челябинский областной театральный фестиваль «Сцена» пройдет в 5 городах

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14 октября 2021, 06:59 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Зрители увидят 17 спектаклей.

19-29 октября в Челябинской области состоится 31-й ежегодный областной фестиваль профессиональных театров Челябинской области «Сцена — 2021». В этот раз он пройдет в Челябинске, Магнитогорске, Верхнем Уфалее, Озерске и Златоусте.

В программе — 17 спектакле для взрослых, которые представят 16 профессиональных театров и одно концертное объединение. Каждая из постановок по-своему интересна и заслуживает внимания зрителей, уверен директор театра «Омнибус» (Златоуст), председатель Челябинского областного отделения «Союза театральных деятелей» Александр Романов. Жюри, в которое вошли как московские, так и челябинские эксперты, выберет победителей в 12 номинациях.

В ходе пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре «Гранада Пресс» накануне, министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин подчеркнул, что фестиваль пройдет с учетом антиковидных ограничений. В частности, для посещения спектаклей зрителям нужно будет предъявить QR-код (его можно получить на портале «Госуслуг»). Чтобы посетителям было комфортно, организаторы планируют увеличить количество волонтеров, которые будет встречать зрителей на входе в учреждения культуры.

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