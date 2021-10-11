Умерла актриса Людмила Купина

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11 октября 2021, 19:55

Людмила Купина, фото: kino-teatr.ru

Актриса театра и кино Людмила Купина умерла в возрасте 76 лет. Актриса почувствовала недомогание в конце сентября. Купину госпитализировали. В больнице у нее обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19.

Актрисе начали курс лечения, но её состояние стало ухудшаться. Через неделю женщину перевели в реанимацию с поражением легких. Девятого октября родственникам сообщили о смерти Людмилы Купиной, - пишет «Вечерняя газета».

Людмила Купина родилась 9 февраля 1944 года. В 1969 году артистка окончила Московское высшее театральное училище имени Щукина. Много лет Купина служила в Центре кино под руководством режиссера Никиты Михалкова и также была актрисой Московского театра киноактера.

Она сыграла сотрудницу статистического учреждения в «Служебном романе», Дашу в фильме «Я тебя никогда не забуду», Василину в «Трембите», роли в фильмах «Обрыв», «Вечный зов», «Человек на полустанке».

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