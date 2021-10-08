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Писатель Попов выразил мнение, что Нобелевскую премию по литературе в этом году присудили по политическим причинам

, 16:45 Источник: РИА "Новости"

Писатель Попов выразил мнение, что Нобелевскую премию по литературе в этом году присудили по политическим причинам
Альфред Нобель, Science Museum/PHSD1

Российский писатель, драматург и эссеист Евгений Попов заявил, что Нобелевскую премию по литературе в этом году присудили танзанийскому писателю Абдулразаку Гурне, вероятно, по политическим причинам.

Евгений Попов подчеркнул, что в России и в мире этого автора практически никто не знает. Писатель заметил, что решение Нобелевского комитета о присуждении премии Абдулразаку Гурне, вероятнее всего, политическое. "Я пытался читать его по-английски – скукота. Но это мое частное мнение", – заметил Попов.

Драматург также полагает, что к Нобелевской премии следует относиться менее серьезно, поскольку в разные годы она не замечала выдающихся писателей.

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