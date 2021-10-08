Челябинский театр оперы и балета отметил 65-летний юбилей

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8 октября 2021, 08:24 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Коллектив учреждения поздравил губернатор Алексей Текслер. Вместе с супругой Ириной глава региона посетил гала-концерт в честь знаменательной даты.

Алексей Текслер поприветствовал собравшихся и вручил работникам театра награды. Артист балета Алексей Сафонов и заведующий балетной труппы Александр Костин удостоены нагрудного знака «Заслуженный работник культуры и искусства Челябинской области». Благодарственным письмом Законодательного собрания региона отмечена солистка оперной труппы Елена Каменская. Художественному руководителю балета Юрию Клевцову вручена благодарность председателя Совета Федерации.

Добавим, что в гала-концерте, который был устроен в честь 65-летия, приняли участие ведущие солисты оперы и балеты, хор и симфонический оркестром. В качестве режиссера торжества выступил Иркин Габитов из Мариинского театра. Он поставил первую премьеру юбилейного сезона — оперу «Бал-маскарад».

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