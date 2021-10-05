Театры Челябинска приобретут сканеры для QR-кодов

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5 октября 2021, 14:48 Татьяна Михайлова Источник: «Вечерний Челябинск»

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Учреждения закупят их на бюджетные деньги.

Издание «Вечерний Челябинск» опубликовало комментарий министра культуры региона Алексея Бетехтина об использовании QR-кодов при проведении массовых мероприятий. Напомним, что с 18 октября по распоряжению оперативного штаба для посещения культурных, развлекательных и спортивных мероприятий необходимо будет предъявлять QR-код, свидетельствующий о вакцинации или перенесенном ковиде за последние полгода.

По словам Алексея Бетехтина, учреждения культуры готовы к новым мерам. В ближайшее время в театрах появятся сканеры для быстрого считывания QR-кода. Глава ведомства также подчеркнул, что тем, у кого пока нет QR-кода, вернут стопроцентную стоимость билета или предложат поменять билет на другое время.

Челябинские театры поддержали введение QR-кодов. Так, директор Челябинского камерного театра Илья Коломейский в разговоре с «Вечерним Челябинском» подчеркнул, что система QR-кодов призвана позаботится о здоровье южноуральцев.

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