Оператор сериалов «Бригада» и «Убойная сила» Юрий Райский умер в возрасте 66 лет

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4 октября 2021, 20:34

Юрий Райский, сайт kino-teatr.ru

Советский и российский кинооператор и актёр, заслуженный деятель искусств РФ Юрий Райский скончался на 67 году жизни. Об уходе из жизни Юрия Райского сообщил его коллега Владимир Денисов. «Ушел от нас наш друг, кинооператор Юрий Райский. Вечная наша память», — написал оператор на своей странице в Facebook.

Причина смерти Райского пока не названа. По некоторым данным, известный кинодеятель в последнее время тяжело болел.

Юрий Райский уроженец Марийской АССР. Он окончил кинооператорский факультет ВГИК. Через два года после окончания вуза Райский стал вторым оператором на киностудии «Мосфильм». Работал со знаменитыми кинооператорами Георгием Рербергом и Владимиром Нахабцевым.

Полнометражный фильм «Брод» Юрий Райский снял в 1987 году. Кинооператор работал над фильмами Петра Тодоровского «Анкор, еще анкор!» и «Какая чудная игра», режиссера Андрея Добровольского «Сфинкс» и «Присутствие». Райский снимал сериалы «Бригада», «Убойная сила», «Доктор Рихтер», фильмы «Бой с тенью», «Сибирь. Монамур». Как актёр второго плана Райский снялся в фильмах «Дела сердечные» и «Подольские курсанты».

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