Трилогия «Антихрист и Христос» в театре «Модерн»

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4 октября 2021, 19:58 Сергей Сыч, журналист, обозреватель, продюсер

Московский драматический театр «Модерн» представляет масштабную трилогию «Антихрист и Христос». Зрители увидят три спектакля: «Петр Первый», «Леонардо», «Иуда». В октябре театр представит первую постановку трилогии - спектакль «Петр».

«Если мы посмотрим на то, что происходит в нашем обществе в последнее время, мы увидим постоянную борьбу добра со злом, как люди мечутся между этих двух сторон. Кто-то, условно, так и остается на стороне Антихриста, чувствуется огромное напряжение, общество раскалывается. Обращаясь к теме «Антихриста и Христа» в виде трилогии, я хочу порассуждать вместе со зрителями о том, насколько легко перейти грань добра и зла», - говорит режиссер трилогии, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.

Первая постановка трилогии «Петр» раскрывает яркую и противоречивую личность российского правителя, чья политика оказала огромное влияние на весь дальнейший путь страны. В 2021-м году исполняется 300 лет с момента принятия Петром I императорского титула. Победы и поражения, истинное мужество и любовь – спектакль обращает зрителей к подлинной истории своей страны, к истокам русского характера и национального самосознания. Продуманные образы и оригинальная сценография, легендарные исторические персонажи и уникальные костюмы детально передают исконный образ России эпохи Петра. Спектакль звучит современно, говоря на одном языке с сегодняшним зрителем.



«В спектакле «Петр» мы говорим о том, как под знаменем Христа можно служить и Антихристу, когда это две противоположных стороны, побуждающие человека к разным целям, свет и тьма в каждом. Второй спектакль «Леонардо» я посвящу теме того, как один человек, Леонардо да Винчи, смог сочетать в себе и Христа, и Антихриста. Спектакль третий «Иуда» - о выборе уйти от Христа, предать его, это попытка разобраться в том, сознательный ли это выбор или же нет. Эти темы, на мой взгляд, крайне злободневны, они о каждом из нас на любом уровне нашего общества и звучат современно», - режиссер Юрий Грымов.

В роли Петра I актер Юрий Анпилогов, в постановке задействована вся труппа театра.

Премьера спектакля «ПЕТР» состоится 16 и 17 октября.

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