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2 октября 2021, 18:17 Источник: Сайт театра имени Пушкина

Андрей Дубовский, фото с сайта театра

Актёр театра и кино Андрей Дубовский скончался в возрасте 64 лет. Об уходе из жизни артиста сообщили в Московском драматическом театре имени Пушкина. Некролог опубликован на сайте театра 1 октября.

«Андрей Фёдорович Дубовский - этот одарённый, невероятной грации и утончённой красоты артист служил в нашем театре с 1988 года. Здесь он сыграл ведущие роли в спектаклях «Сон в летнюю ночь», «Школа шутов», «Нельская башня», «Принцесса Брамбилла» и многих других», - написано на сайте.

Причина смерти артиста - тяжёлая болезнь. В сообщении говорится, что из-за болезни Дубовский не мог работать, он тосковал по сцене, всегда живо интересовался новостями театра.

«Светлая память Андрею Фёдоровичу, глубокие соболезнования его родным и близким», - говорится в сообщении.

Андрей Дубовский снялся в картинах «Если бы знать», «Первая любовь», «Графиня де Монсоро», «Страна глухих», «Убить лицедея», «Тайны дворцовых переворотов» и других.

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