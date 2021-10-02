Актрисе Елене Папановой предложили в театре имени Ермоловой переквалифицироваться в уборщицы

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2 октября 2021, 16:58 Источник: Свободная пресса

Елена Папанова, kino-teatr.ru

Руководство театра имени Ермоловой предложило уволенной актрисе Елене Папановой мыть полы. Советская и российская актриса театра и кино, дочь народного артиста СССР Анатолия Папанова, Елена Папанова, служила в театре с 1976 года.

66-летняя актриса рассказала, что 30 сентября ее должны уволить из театра. Под сокращение попали более 20 артистов. Перед увольнением актрисам-женщинам предложили остаться в театре в качестве уборщиц и мыть полы.

Попавшие под сокращение артисты полагают, что художественный руководитель театра народный артист РФ Олег Меньшиков намерен за счет сокращенных актеров намерен дать дорогу своим фаворитам, пишет "Свободная пресса".

В начале года Меньшиков говорил, что его устраивает все, что происходит в его карьере.

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