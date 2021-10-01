В Челябинске пройдет финал окружного конкурса «Песня не знает границ»

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1 октября 2021, 10:22 Татьяна Михайлова

Фото Юлии Боровиковой («Вечерний Челябинск)

Жюри выберет лучших молодых исполнителей УрФО. Об этом было сообщено во время пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре «Гранада Пресс».

Финал XVII конкурса молодых исполнителей Уральского федерального округа «Песня не знает границ» состоится 4-8 октября. По словам министра культуры Челябинской области Алексея Бетехтина, для региона это долгожданное событие.

В столицу Южного Урала приедет 41 артист. Сначала участники конкурса выступят в филармонии, каждый представит по три песни. Затем жюри выберет тех, кто поборется за главный приз.

Главным мероприятием конкурса станет гала-концерт. Он состоится 7 октября в Театре драмы. Вместе с лауреатами на сцену выйдут известные артисты, среди которых Игорь Демарин, Олег Иванов и Юрий Шиврин. Аккомпанировать будет «Оркестр XXI века» под руководством народного артиста Российской Федерации, композитора Павла Овсянникова.

Челябинскую область представят Алексей Ковин, Дмитрий Фадеев и «Elens group». Все участники получат сувенир от Челябинской области — отлитую каслинскими мастерами статуэтку. Их вручат во время жеребьевки.

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