Школы искусств Москвы проведут более 20 мероприятий ко Дню музыки

Московские школы искусств подготовили специальную программу к Международному дню музыки, который отмечается 1 октября. Об этом сообщила вице-мэр столицы Наталья Сергунина. По ее словам, всего запланировано более 20 мероприятий.
«Праздничная концертная программа ждет жителей разных районов Москвы. Ученики, преподаватели и выпускники школ искусств исполнят произведения отечественных и зарубежных композиторов. Некоторые учреждения также проведут тематические лекции»,- рассказала Наталья Сергунина.
Так, в Малом зале детской школы искусств имени Стравинского состоится концерт для воспитанников дошкольных учреждений района Митино. В детской музыкальной школе имени Гольденвейзера преподаватели учреждения исполнят попурри из мультфильма «Бременские музыканты» в джазовой обработке.
В детской музыкальной школе имени Нейгауза состоится концерт учащихся, преподавателей и выпускников школы. Педагоги - студенты Московской государственной консерватории имени Чайковского - представят увертюру Вольфганга Амадея Моцарта из оперы «Волшебная флейта».
Участие во всех мероприятиях бесплатное, регистрация не нужна.
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