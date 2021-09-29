Аргументы Недели Культура 13+

Школы искусств Москвы проведут более 20 мероприятий ко Дню музыки

, 12:25

Школы искусств Москвы проведут более 20 мероприятий ко Дню музыки
Фото: pixabay.com

Московские школы искусств подготовили специальную программу к Международному дню музыки, который отмечается 1 октября. Об этом сообщила вице-мэр столицы Наталья Сергунина. По ее словам, всего запланировано более 20 мероприятий.

«Праздничная концертная программа ждет жителей разных районов Москвы. Ученики, преподаватели и выпускники школ искусств исполнят произведения отечественных и зарубежных композиторов. Некоторые учреждения также проведут тематические лекции»,- рассказала Наталья Сергунина.

Так, в Малом зале детской школы искусств имени Стравинского состоится концерт для воспитанников дошкольных учреждений района Митино. В детской музыкальной школе имени Гольденвейзера преподаватели учреждения исполнят попурри из мультфильма «Бременские музыканты» в джазовой обработке.

В детской музыкальной школе имени Нейгауза состоится концерт учащихся, преподавателей и выпускников школы. Педагоги - студенты Московской государственной консерватории имени Чайковского - представят увертюру Вольфганга Амадея Моцарта из оперы «Волшебная флейта».

Участие во всех мероприятиях бесплатное, регистрация не нужна.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

НХ

Политика

Лавров, Шойгу и Проценко отказались от мандатов депутатов ГД

Лавров, Шойгу и Проценко отказались от мандатов депутатов ГД

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу подали заявления в Центризбирком об отказе от мандатов депутатов Госдумы восьмого созыва. Об этом говорится в проекте постановления ЦИК.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Природа

Зачем России Антарктида, ведь у нас есть своя Арктика

Все ведущие мировые державы рвутся по мере своих сил на южную макушку земного шара – Антарктиду. При этом, международной конвенцией на этом континенте запрещена добыча полезных ископаемых, сюда нельзя завозить оружие и военную технику. Она не может никому принадлежать. Но каждый год из разных стран мира сюда направляются корабли и летят самолёты с полярными экспедициями. Сейчас на континенте находится более 5000 ученых из разных стран. Битва за шестой континент уже идёт на протяжении ста лет.