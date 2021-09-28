Заведующий постановочной частью волгоградского ТЮЗа празднует юбилей

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28 сентября 2021, 11:48 Галина БЕСПАЛЬЦЕВА

Сергей Леденев. Фото Геннадий Бесенов

Вот уж действительно, «не знаешь, что начать! Все умудрились не по лЕтам…» Хотя в данном случае как раз «по летам». Сергею Леденеву, заведующему художественно-постановочной частью ТЮЗа, исполнилось 55 лет. Цифра красивая, но ей-богу, неожиданная, во всяком случае, для его коллег. Никакой солидности, по мере сил заботится о сохранении своей физической формы (как бывший спортсмен), любит отпустить пышную шевелюру и бороду, но чаще всего похож на взъерошенного подростка, с такими же, как у подростка, сменами настроений. При этом хочет казаться циником и скептиком, вышучивая многое и многих.

Светлая голова и золотые руки

У Сергея Леденева два профессиональных образования, весьма далеких друг от друга и от нынешней его театральной должности: металлург (Волгоградский Металлургический техникум) и литератор (Литературный институт имени М.Горького).

Когда-то, когда мама привела 6-летнего Сережу в первый класс, она сказала директору: «Он всё умеет!» Он с 4-х лет мог читать, писать и считать. Сегодня эту фразу легко повторить, имея в виду то же самое и с учетом подкопленных за жизнь других разнообразных умений. Ну, например, может сварить сложную металлическую конструкцию для театральной декорации, сложить печь в доме, построить витую деревянную лестницу, может разобраться и наладить работу любого компьютера, помочь человеку решить какую-то проблему. Да, много чего! Всё, что подходит под определения «светлая голова» и «золотые руки». А еще Сергей может взять в эти умелые трудовые руки «легкое перо» и написать стихи или, того пуще – настоящую пьесу – он их уже около десяти написал. Так и получается, как мечтал поэт: «Землю попашет, попишет стихи…».

Когда происходит это переключение деятельности? Ведь Сергей Леденев из театра практически не выходит. Что же конкретно делает заведующий художественно-постановочной частью? По внешнему ряду – общается. В его подчинении находятся работники всех технических и художественных цехов (театр ведь в большой степени производство), которые задействованы в создании спектаклей. Для зрителей они «люди-невидимки». Но когда на сцене открывается занавес, или просто начинается действие, их работа явлена во всём: декорациях, свете, звуке, костюмах, реквизите и проч. В той материальной среде, которая в не меньшей степени, чем игра актеров, определяет духовный, эстетический результат.

Разумеется, первые, с кого начинается это деловое общение – режиссер и художник спектакля. Вникнуть в их замысел, понять общую постановочную идею и разобраться в деталях, принять их часто изощренную фантазию, вместе найти, придумать технологически верные и простые способы её воплощения. По возможности и самому поучаствовать «золотыми руками» в процессе рождения нового сценического мира. Бывает, что режиссер и художник выступают в одном лице, в нашем случае еще в соединении с директором театра - заслуженным артистом РФ Альбертом Авходеевым, автором многих замечательных тюзовских спектаклей. Только это не упрощает работу завпоста.

Товарищи - сослуживцы

Сергею Леденеву повезло с главным художником ТЮЗа Людмилой Тереховой, выпускницей С.- Петербургской художественной академии имени барона Штиглица, прошедшей большую театральную школу. За годы совместной работы они привыкли понимать друг друга с полуслова. Его многому научила в профессиональном плане талантливая Наталья Белова, оформившая здесь несколько спектаклей («Очень простая история», «Ж.Б.», «Зимы не будет», «Лесные тайны» и другие). Незабываемым для него был период работы с заслуженным художником РФ Евгением Ивановым, предложившим технически очень сложное оформление спектакля «Золушка», с огромной вращающейся лестницей в центре сцены. Он благодарен Екатерине Гельперн, с которой начинал свою театральную деятельность.

Талантливый, грамотный и ответственный художник уже на уровне эскизов даёт точное представление об образе будущего спектакля и масштабе работ для исполнителей в цехах, привносит много нового, интересного и в их творчество.

За 16-летний стаж работы в ТЮЗе Сергей Леденев смог, конечно, близко узнать и оценить своих товарищей-сослуживцев, в большинстве прекрасных тружеников, понимающих своё дело и преданных театру.

Ему интересно и легко, к примеру, с Алексеем Максимовым, хорошим актером, умницей, по совместительству начальником монтировочного цеха, и его коллегой Андреем Клименковым, скромником и книгочеем, уже 40 лет служащем в театре. С классным столяром Сергеем Скучининым. Ему комфортно общаться с заведующим радиоцехом и музыкальной частью Андреем Шишлянниковым, отличным музыкантом и композитором. Его, как и всех в ТЮЗе, очень огорчил уход из театра по болезни талантливого художника-декоратора, добрейшего Алексея Авдеева. Ему на смену недавно пришел другой человек, активно старающийся овладеть спецификой новой работы. Зав. постановочной частью рад приходу в электроцех делового, знающего специалиста Михаила Гончарова.

«А в театре и не могут работать люди случайные, неинтересные, равнодушные. Они здесь долго не задерживаются. Бывало, приходил человек, мало что умевший, а через год смотришь, всему научился – хотел, старался. А бывало, и наоборот– «не срослось»…Театр – место особое».

Как Сергей Леденев сам-то в нём оказался? Ему к тому времени было уже 29 лет. Он давно, после восьмилетки, окончил техникум и в принципе представлял свою дальнейшую жизнь в цехах завода «Красный Октябрь», где и начал работать. Сначала, до службы в армии, был шихтовщиком в электро-сталеплавильном цехе (СТЦ № 4), подавал сырьё для плавки в печной пролет. А вернувшись, в этом цехе стал подручным сталевара. Зарплата хорошая, было на что содержать семью, где уже родился сынок. Но началась «перестройка», зарплату платить перестали, пришлось с завода уйти. И что делать? Попробовал себя в популярном тогда «ларечном бизнесе», позже появился другой, поинтересней – делать и продавать аквариумы для рыбок. Неплохо, кстати, получалось!

Да как-то быстро надоело, всё больше к столу влекло - писать. Он ведь еще в школе, техникуме, в армии всякие стишки, сценки, сценарии, репризы сочинял для художественной самодеятельности, сам в ней участвовал. И тянуло-то его изначально к людям творческим. Так на армейской службе подружился с музыкантом Игорем Гладченко, а он потом познакомил с известным волгоградским композитором Павлом Морозовым. Тот тогда носился с идеей сочинить оперу, литературную основу найти не мог. Сергей взялся помочь, и в результате написал пьесу «Иуда Искариот» по произведению Л.Андреева. Опера была Морозовым написана и даже показана в концертном исполнении в Волгоградском отделении Союза композиторов (тогда еще существовавшим).

Для Сергея это был ощутимый толчок к серьезному сочинительству. И заодно к пониманию того, что знаний не хватает, и надо бы получить соответствующее образование. Так через некоторое время его жизнь обогатилась успешным поступлением и учебой на заочном отделении Литературного института им.М.Горького, где семинар по драматургии вела блистательный, легендарный театральный критик Инна Люциановна Вишневская, дама остроумная, веселая, но педагог весьма строгий.

Один из эпизодов периода учебы, показательный для Сергея. Прослушав студенческие драматические опусы, Вишневская посетовала: «Скучно, скучно… Вы про людей пишите, ведь столько интересных судеб! Пример: у Екатерины Второй в какой-то поездке сломалась карета, которую быстро, ловко починил сопровождавший офицер. А позже именно он поднял мятеж против государыни и был казнен. Вы ведь наверняка имени этого офицера не знаете…»

«Почему же, знаю, – это наш Леденев отозвался,- его имя Василий Мирович!»

Сколько бы здесь не было Сережиного «понта», как говорят сегодня – «респект» и «уважуха». Он ведь с детства много читает разного, и что поразительно – всё помнит! Но кто бы заставил (сам говорит) прочитать «Историю античной эстетики» А.Лосева, или произведения древней русской литературы? Это институт. Иллюзия, конечно, что там могут научить писать пьесы, но уж точно помогут, если человек талантлив. Что Сергей Леденев талантлив, сомнений нет.

Отравлен театром навсегда

Как-то далеко ушли от театра… Нет, нет, он уже на его пороге.

Всё тот же Павел Морозов, с которым продолжалось сотрудничество, предложил написать тексты песен для спектакля местного Театра кукол. С этого и началась дружба с небольшим, очень живым творческим коллективом и конкретно с актрисой и начинающим режиссером Ниной Голубевой и молодым художником, влюбленным в свою профессию, Катей Гельперн (ставшей через время его женой). Сергей проводил в театре практически всё свободное время, вникая в интереснейший, специфический процесс создания кукольного спектакля. Съездил даже с новыми подругами в Воронеж, к знаменитому режиссеру В.А. Вольховскому, восхитился чудесами постановочных возможностей, которыми располагает театр кукол в руках талантливого мастера. Короче говоря, как утверждает – «был отравлен театром навсегда!»

Наблюдая его увлеченность и всякие практические умения, Сергею предложили стать заведующим постановочной частью театра.

Вскоре появился красивый, легкий, весь пропитанный фольклорными мотивами спектакль «Колобок» по пьесе С. Леденева, полюбившийся и детям, и взрослым. Спектакль потом дал название уже отдельному театру кукол (под руководством заслуженного работника культуры РФ Нины Голубевой) и продолжает жить в его репертуаре.

Леденев проработал в Волгоградском театре кукол пять лет, успел побывать в должности заместителя директора. А потом ушел – сменилось руководство, другой стала атмосфера внутри… Ну, типичная ситуация. Он вернулся к своему аквариумному бизнесу.

А отрава-то театральная разъедала организм. Уже невозможно было находиться где-то отдельно от дома, в котором испытал счастье. Долго ли, коротко - «неслучайный случай» все-таки привел Сергея в театральный дом, пусть по другому адресу. Зато ТЮЗ в свою очередь приобрел нужного, важного человека, с которым уже шестнадцатый год разделяет жизнь. И пусть эта творческая жизнь далеко не безоблачная, часто нервная, бывает, и на грани разрыва. Но её основа – любовь, а потому всё равно счастливая.

Р.S.

Рассказ о Сергее Леденеве вроде бы подошел к финалу. Да только не вместилось, к сожалению, важное о внутренней, домашней, застольной его деятельности – сочинении пьес. Каждая из которых («Маршал», «Мы уедем к морю!», «Валенки», «Офигеть!», другие) достойна серьезной профессиональной оценки и сценического воплощения. Здесь деловые качества Сергея не срабатывают, толкаться, «навязываться» он не умеет. Не зря у многих творческих деятелей существуют агенты-помощники. Сейчас, правда, в интернете большое количество драматургических конкурсов современных пьес, куда авторы посылают свои произведения… Много победивших, очень мало поставленных.

В волгоградском ТЮЗе, кстати, уже более десяти лет играют замечательный детский спектакль по пьесе С. Леденева «Как проучили Гремучего Змея» (сказка О.Хаксли) в постановке А. Селиверстова. Не устали от него ни зрители, ни актеры.

В настоящее время Сергей Леденев работает над большой пьесой о том, как легко манипулировать сознанием молодых людей. Об эксперименте учителя, превратившего обыкновенную школу в тоталитарное государство. Весьма актуально.

Вот уж действительно, «не знаешь, что начать» и чем закончить.

Успехов тебе, Сергей! Человек, который многое умеет!

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