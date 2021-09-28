«В любой науке, в любом искусстве лучший учитель – опыт»: 474 года со дня рождения Сервантеса

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28 сентября 2021, 11:26 Наталья Полянская

Ровно 474 года назад родился известный испанский писатель Мигель де Сервантес. Больше всего он известен как автор произведения мировой литературы - романа «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский».

Мигель де Сервантес родился 29 сентября 1547 года в семье обедневшего дворянина в Испании. Его отец работал хирургом и женился на дочери знатного дворянина. О детстве Сервантеса историкам известно очень мало. Нет информации где учился писатель, и почему же сбежал из Испании. Многие говорят, что покинуть родину ему пришлось из-за преследований правосудия, по причине того, что у него состоялась дуэль с другим дворянином, которого он впоследствии ранил.

Сервантес уехал в Италию. Он изучал Рим и античное искусство. Больше всего его привлекала эпоха Возрождения в архитектуре и поэзии.

В 1570 году Сервантес стал солдатом полка морской пехоты Испании, который находился в Неаполе. Он был несколько раз ранен на битве при Лепанто. После битвы Мигель находился в госпитале шесть месяцев, пока его раны не зажили. После чего писатель отправился в Португалию и служил в Севилье. Сервантес участвовал в борьбе с Османской империей.

Как раз в Севилье Сервантес был агентом королевского комиссара по делам и американского флота. Он занимался закупками продуктов для снабжения флота. В этом городе он пробыл 10 лет, в каком-то смысле Севилья стала ему вторым домом.

В 1584 году 12 декабря Мигель Сервантес женился на девятнадцатилетней дворянке Каталине Паласиос дэ Саласар.

Литературные произведения Сервантеса в основном относятся к 1600-ым годам. Он написал вторую часть «Дон Кихота», произведение «Ревнивый старик», «Театр чудес» и «Лабиринт любви». Также им была написана поэма «Путешествие на Парнас». За всю свою жизнь писатель написал большое количество произведений, но самым популярным всё-таки считается «Дон Кихот». Первые свои литературные творения Мигель написал в алжирском плену.

Незадолго до смерти Сервантес переехал в Мадрид. Писателя не стало 22 апреля 1616 года. И только в 1835 году в этом городе ему поставлен памятник.

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