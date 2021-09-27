В Москве состоялись презентации книг «Эликсир бессмертия» и «ГКЧП: следствием установлено»

Аргументы Недели → Культура 13+

27 сентября 2021, 23:08 Анна Елизарова

На протяжении четырёх дней в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» проходила 34-я Московская международная книжная ярмарка(ММКЯ). Было проведено более 300 мероприятий на девяти площадках: наконец-то очно авторы презентовали свои новые книги, состоялись открытые дискуссии и мастер-классы. Издательский дом «Аргументы недели» на выставке представил две книги.

26 сентября Нина Пушкова рассказала читателям о своем новом романе «Эликсир бессмертия», первый тираж которого вышел в январе этого года и был распродан за два месяца.

После получения Бунинской премии «за искреннее слово в лукавые времена» за свою первую книгу «Роман с Постскриптумом», Пушкова вдохновилась на написание новых произведений.

«Эликсир бессмертия» - продолжение бестселлера «Богиня победы» уже стало не менее популярным. Роман переведен на французский, греческий и итальянский языки. Женщины находят любовь, мужчины — историю, здесь переплетаются остросюжетные события с описанием жизни в разных городах мира. Пушкова говорит о своей героине Нике так: «она по-русски бедовая, по-русски щедрая, она суперагент поневоле».

Ее работы, по словам Валерия Гергиева, — одного из ведущих дирижеров мира и художественного руководителя Мариинского театра, явление уникальное: события 90-х в разных местах земного шара с подробным описанием происходящего, международный криминалитет и иностранные спецслужбы, нравственные законы и грани самозащиты.

Пушкова говорит о своей книге так: «я писала кино». И правда, история приключений Ники — «бондианы» с русской душой, собрана из воспоминаний самого автора. Она писала о себе и событиях, которые так или иначе касались ее жизни. Увидев всю «внутреннюю кухню», Нина Пушкова смогла детально описать все ситуации из настоящего приключенческого триллера.

В завершающий день ярмарки, 27 сентября, прошла презентация книги Валентина Степанкова «ГКЧП: следствием установлено».

Драматические события путча 1991 года легли в основу книги Валентина Степанкова — первого Генерального прокурора России, принимавшего непосредственное участие в расследовании дел заговорщиков. Все описанное в книге основано не на политических лозунгах или версиях- предположениях , а на реальных материалах уголовного дела.

«Эта книга является единственным отстраненным взглядом на те события», — считает Степанков.

Первое издание вышло большим тиражом еще в 1993, представленная же книга — вторая дополненная версия. Более того, автор поделился, что из-за первого издания два участника ГКЧП — Бакланов и Генералов подали на него заявление в суд.

Презентации книг привлекли внимание многочисленных гостей ММКЯ и завершились автограф - сессиями авторов .

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