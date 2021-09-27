Хиты советского киноэкрана

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27 сентября 2021, 21:25 Сергей Сыч, журналист, обозреватель, продюсер

В Камерном зале "Московского международного Дома музыки" 29 сентября в 19.00 состоится по-настоящему важный и уникальный концерт Олега Аккуратова - "О любви Советского экрана". Редкий музыкант мирового класса, лауреат многочисленных международных конкурсов, виртуозный пианист, джазовый импровизатор и певец, Олег Аккуратов блестяще исполняет как академическую, так и джазовую музыку. Его игру слышали сотни миллионов людей по всему миру.

Более полувека песни, классические симфонии, квартеты и рапсодии из советского кино исполняют самые известные музыканты в самых прославленных концертных залах мира.

Музыка советских композиторов, таких как Исаак Дунаевский, Микаэл Таривердиев, Арно Бабаджанян и др. доступна и понятна любому поколению слушателей, поэтому до сих пор популярна. Красивая мелодия, вплетенная в ткань киноленты, сразу же проникает в душу и остается в памяти навсегда. Благодаря песням из культовых кинолент мы погружаемся в атмосферу ушедшей эпохи.



На концерте "О любви Советского экрана" музыкант исполнит произведения из советского кино, вошедшие в золотой фонд отечественной классики: «Верни мне музыку», «Ноктюрн», «Я жду тебя», «Твои следы», «Память» и многие другие знаменитые композиции прозвучат в концертной программе, а также новые интерпретации и современные аранжировки знаменитых мелодий.

Вся жизнь Дунаевского, Бабаджаняна, Таривердиева создателей более чем двух сотен песен, под которые жили и трудились целых три поколения советских, а потом и российских граждан стала своеобразной историей любви, разлетевшейся по миру в удивительных композициях. И именно в исполнении Олега Аккуратова - уникального пианиста и вокалиста, блестяще исполняющего как академические сочинения, так и джазовые стандарты - музыка, покоряющая публику своей мелодичностью, душевностью, теплом и жизнеутверждающим началом будет актуальна как никогда и сегодня.

Участниками концерта станут Сергей Корчагин – контрабас, Виталий Эпов – ударные.

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