Умер президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов

Умер президент Гильдии киноведов и кинокритиков России, программный директор Московского Международного кинофестиваля, заслуженный деятель искусств РФ Кирилл Разлогов. Об уходе из жизни Разлогова сообщила его дочь Анастасия. Кинокритик скончался в воскресенье, 26 сентября, на 76 году жизни.
Дочь кинокритика Анастасия Разлогова рассказала: «Папа умер вчера, сердце».
Дата и место прощания с Кириллом Разлоговым пока не названы. Кирилл Разлогов был ведущим своей авторской программы «Культ кино» на телеканале «Культура».
Разлогов - автор почти двух десятков книг и почти 600 научных работ по истории искусства и кинематографа.
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