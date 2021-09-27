Умер президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов

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27 сентября 2021, 10:48 Источник: ТАСС

Кирилл Разлогов, фото: Roman Denisov, Роман Денисов, globallookpress.com

Умер президент Гильдии киноведов и кинокритиков России, программный директор Московского Международного кинофестиваля, заслуженный деятель искусств РФ Кирилл Разлогов. Об уходе из жизни Разлогова сообщила его дочь Анастасия. Кинокритик скончался в воскресенье, 26 сентября, на 76 году жизни.

Дочь кинокритика Анастасия Разлогова рассказала: «Папа умер вчера, сердце».

Дата и место прощания с Кириллом Разлоговым пока не названы.

Кирилл Разлогов был ведущим своей авторской программы «Культ кино» на телеканале «Культура».

Разлогов - автор почти двух десятков книг и почти 600 научных работ по истории искусства и кинематографа.

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