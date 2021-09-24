«Аргументы Недели» приглашают на Московскую книжную ярмарку

Аргументы Недели → Культура 13+

24 сентября 2021, 15:55

pixabay.com

Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ) открылась сегодня в экспоцентре на Красной Пресне.

На церемонии открытия президент ММКЯ Владимир Григорьев подчеркнул, что книжная отрасль жива и продолжает развиваться, о чем свидетельствует рост номенклатуры книг и тиражей в первом полугодии 2021 года.

Издательский дом "Аргументы недели" принимает участие в работе ярмарки и порадует читателей книжными новинками. А тех, кто придет на ярмарку, ждет еще встреча с любимыми авторами.

В воскресенье, 26 сентября в 19.00 поклонники таланта писательницы Нины Пушковой смогут лично пообщаться с автором увлекательного приключенческого романа, ставшего бестселлером, "Эликсир бессмертия".

А в понедельник, 27 сентября, в 12.00 состоится встреча с Валентином Степанковым, генеральным прокурором РФ, который представит новую книгу "ГКЧП: следствием установлено".

Также на стенде редакции вы сможете приобрести книгу главного редактора Андрея Угланова «Пробуждение троянского мустанга», серии книг Леонида Ивашова, Леонида Млечина , Анатолия Терещенко.

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