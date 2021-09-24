В Челябинске открылась Южноуральская книжная ярмарка

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24 сентября 2021, 14:49 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Она проходит параллельно со Всероссийским литературным форумом #РыжийФест.

В этом году известную многим Южноуральскую книжную ярмарку можно посетить 24-26 сентября. В ней принимают участие издательства и литературные деятели со всей страны.

Сегодня на ЮУКЯ побывал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Особое внимание он уделил местным книгоиздательствам и рассказал, что присмотрел несколько книг для всей семьи.

«Мне очень понравились наши челябинские издания, которые занимаются просветительской деятельностью, — отметил глава региона. — Не просто перепечатывают и продают книги, а сами интересуются историей, собирают авторов, издают книги, которые собраны под их редактурой. Это очень интересно».

Также Алексей Текслер пообщался с автором романа «Петровы в гриппе и вокруг него» — уральским писателем Алексеем Сальниковым и поделился своими впечатлениями о книге.

Добавим, что на ЮУКЯ представлен стенд издательского дома «Гранада Пресс».

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