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Актер Дэниел Крейг получил военное звание, как у Джеймса Бонда

, 19:47 Источник: Королевский военно-морской флот Великобритании

Актер Дэниел Крейг получил военное звание, как у Джеймса Бонда
Дэниел Крейг, Lev Radin/ZUMAPRESS.com

Британскому актеру Дэниелу Крейгу присвоили звание почетного командующего Королевского флота Великобритании. Аналогичное звание носит его экранный герой — всемирно известный шпион Джеймс Бонд.

В Королевском военно-морском флоте Великобритании в четверг, 23 сентября, отметили, что данное назначение – это признание личной поддержи Дэниэлом Крейгом Вооруженных сил Соединенного Королевства, кроме того, оно связывает его с наследием, которое было создано под видом вымышленного агента секретной службы.

Актер подчеркнул, что для него получение звания почетного командующего старшего звена является большой честью.

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