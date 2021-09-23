Актер Дэниел Крейг получил военное звание, как у Джеймса Бонда

Британскому актеру Дэниелу Крейгу присвоили звание почетного командующего Королевского флота Великобритании. Аналогичное звание носит его экранный герой — всемирно известный шпион Джеймс Бонд.
В Королевском военно-морском флоте Великобритании в четверг, 23 сентября, отметили, что данное назначение – это признание личной поддержи Дэниэлом Крейгом Вооруженных сил Соединенного Королевства, кроме того, оно связывает его с наследием, которое было создано под видом вымышленного агента секретной службы.
Актер подчеркнул, что для него получение звания почетного командующего старшего звена является большой честью.
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