«Синий трактор» приедет в Челябинск

Аргументы Недели → Культура 13+

23 сентября 2021, 13:37 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

Для маленьких зрителей будет организовано развивающее музыкальное шоу песенных хитов.

«Синий трактор» — добрая сказка в мягком плюшевом формате. Ее главный герой, Синий трактор, гулял и потерялся. Его новым друзьям — Профессору, Девочке Маше и Мальчику Пете — предстоит отправиться в путешествие, чтобы помочь Синему трактору найти дом.

В этой сказке нет злодеев. Представление будет позитивным и интерактивным. В основе шоу — простой и понятный детям сюжет, состоящий из сменяющих друг друга музыкальных игр. Между сценой и залом нет никаких границ, можно веселиться на всю катушку рядом со своим местом.

Каждый маленький зритель получит перед спектаклем уникальный подарочный набор. Его нужно будет использовать в качестве реквизита для игр во время шоу.

Организаторы использовали пастельные тона для изготовления декораций, костюмов и реквизитов. Кстати, в декорации вписан огромный экран, который создает иллюзию настоящего приключения. Темп событий соответствует возрасту детей и способствует их вовлечению. Зрители не ограничены в активности: можно веселиться и все трогать. А Синий трактор — это ростовая кукла.

Мероприятие состоится 10 октября в Центре международной торговли. Начало в 12 часов. Продолжительность — 55 минут.

Возрастной ценз: 6+

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