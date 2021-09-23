Театр оперы и балета в честь своего 65-летнего юбилея представит премьеру

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23 сентября 2021, 09:02 Татьяна Михайлова

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

В начале октября зрители увидят оперу Дж. Верди «Бал-маскарад».

Как рассказал во время онлайн пресс-конференции, прошедшей в пресс-центре «Гранада Пресс» директор Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени М. И. Глинки Владимир Досаев, над постановкой «Бал-маскарад» работал сильный коллектив под руководством режиссера-постановщика, заслуженного деятеля искусств России Иркина Габитова.

Владимир Досаев выразил уверенность в том, что спектакль будет пользоваться успехом среди зрителей.

По словам министра культуры Челябинской области Алексея Бетехтина, постановочные расходы — это отдельная строка в бюджете региона. Инициативу ввести их поддержал губернатор Алексей Текслер. Благодаря этому, у местных театров есть возможность ставить хорошие премьеры.

Добавим, что в ходе пресс-конференции было рассказано и о других значимых культурных событиях, которые ждут южноуральцев.

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