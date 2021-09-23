Ушла из жизни актриса Валентина Петрачкова

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23 сентября 2021, 09:09 Источник: Театр имени Якуба Коласа

Валентина Петрачкова, фото: kolastheatre.by

Умерла советская актриса театра и кино Валентина Петрачкова. Об уходе из жизни заслуженной артистки Белоруссии сообщает на сайте Белорусского национального академического драматического театра имени Якуба Коласа. Актриса скончалась в Витебске, ей было 83 года.

Валентина Петрачкова родилась 21 мая 1939 года в городе Рудня. С 1958 года актриса служила в Белорусском национальном академическом драматическом театре имени Якуба Коласа. Одна из наиболее значительных её работ в театре – Анна в спектакле «Вечер» по пьесе А.Дударева. Актрису сравнивали с белорусской мадонной. В театре вспоминают, что когда спектакль на гастролях в Москве видел бывший министр культуры СССР Юрий Демичев, то был настолько поражён игрой витебских артистов, что приказал всем присвоить почётные звания.

С 1981 года Валентина Петрачкова начала сниматься в кино. Актриса получила популярность по ролям в фильмах «Тревоги первых птиц» (1985), «Красный остров» (1991), «Будулай, которого не ждут» (1993) и «В августе 44-го…» (2000).

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