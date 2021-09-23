Челябинцы увидят спектакль «Мастер и Маргарита»

Аргументы Недели → Культура 13+

23 сентября 2021, 08:21 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

Показ пройдет 6 октября на сцене ДК Железнодорожников. Начало в 19 часов.

Произведение «Мастер и Маргарита» не очень охотно поддается постановке: непросто заключить довольно крупный роман в рамки спектакля. Задачу усложняет и тесное переплетение сюжетных линий.

Главный режиссер театра на «Юго-Западе» Валерий Белякович не побоялся сделать постановку по книге Михаила Булгакова. Получилось необычно, оригинально и блестяще. Удачно продуманные Валерием Беляковичем мизансцены, танцы, роскошные костюмы, лазерное шоу, свет и прекрасная игра актеров сделали невозможное. Наконец-то роман «Мастер и Маргарита» ожил на сцене. Театральная версия вышла не менее впечатляющей и колдовски чарующей, чем оригинальное произведение.

Этому спектаклю уже 7 лет. Он давно заслужил репутацию одного из самых популярных спектаклей в странах СНГ и зарубежья, побившего рекорды зрительского спроса.

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