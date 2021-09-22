24 сентября откроется 34-ая Московская книжная ярмарка

Аргументы Недели → Культура 13+

22 сентября 2021, 16:24

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Московская международная книжная ярмарка — крупнейший и старейший книжный форум в России и Восточной Европе, заметное событие в культурной жизни Москвы и России, важнейший социальный проект для горожан и гостей города.

Около 250 издательств из различных регионов России представят свои книги в четырех залах выставочного павильона и четырех отапливаемых шатрах.

Здесь можно будет найти долгожданные книжные новинки 2021 года,

бестселлеры, художественную литературу, нон-фикшен, детскую и учебную

литературу, комиксы и музейные издания. Книги будут продаваться по

издательским ценам. За четыре дня на ММКЯ пройдет более 300 мероприятий на десяти площадках:

встречи с популярными авторами, презентации книг, открытые дискуссии и

мастер-классы.

На ярмарке выступят российские писатели Наринэ Абгарян, Мария Арбатова, Павел Басинский, Мария Бобылева, Радислав Гандапас, Полина Дашкова, Наталья Краснова, Борис Литвак, Анна Матвеева, Вадим Панов, Юрий Поляков, Вячеслав Полунин, Дмитрий Потапенко, Дина Рубина, Виктор Рызов, Ольга Савельева, Дмитрий Соколов-Митрич, Марина Степнова, Татьяна Устинова, Нина Пушкова и др. Со своими новыми книгами лично познакомят Юлия Дубинина, Раиса Кичигина, Александра Маринина, Иван Охлобыстин, Александр Проханов, Виктор Ремизов, Александр Снегирев, Карен Шахназаров, Иван Шипнигов, Валентин Степанков и др.

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