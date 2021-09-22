Южноуральцы узнают, что из «Денискиных рассказов» было на самом деле

В Челябинскую область приедет писатель и журналист Денис Драгунский.
Он стал одним из хедлайнеров Южноуральской книжной ярмарки и Всероссийского литературного форума #РыжийФест. Оба события состоятся 24-26 сентября. В преддверии своего первого визита в Челябинскую область Денис Драгунский принял участие в пресс-конференции, которая состоялась в пресс-центре «Гранада Пресс».
Он рассказал журналистам, что с нетерпением ждет встречи с жителями региона. В рамках ЮУКЯ и #РыжегоФеста запланированы творческая встреча с Денисом Драгунским, а также его мастер-класс для молодых писателей.
Многие знают Дениса Драгунского как прототипа Дениски Кораблева, героя книги Виктора Драгунского «Денискины рассказы». На Южном Урале пройдет встреча Дениса Драгунского с детьми, во время которой он расскажет, какие из историй, случившихся с Дениской Кораблевым, произошли на самом деле.
Добавим, что в ярмарке примут участие 50 ведущих издательств страны и первые лица российской литературы. Полная программа мероприятия опубликована на сайте Челябинской областной универсальной научной библиотеки.
Как подчеркнула первый заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина, Южноуральская книжная ярмарка — это одно из знаменательных событий, которое способствует развитию профессионального сообщества и повышению интереса к чтению и книгам.
Напомним, что организатором ЮУКЯ выступает Публичная библиотека при поддержке регионального министерства культуры. #РыжийФест проводит Союз журналистов Челябинской области при поддержке Фонда президентских грантов.
Информационный партнер — медиахолдинг «Гранада Пресс».
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