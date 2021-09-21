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Актриса Светлана Пермякова рассказала, что в начале пандемии уехала в деревню и купила «избушку-развалюшку»

, 11:55 Источник: teleprogramma.pro

Актриса Светлана Пермякова рассказала, что в начале пандемии уехала в деревню и купила «избушку-развалюшку»
Светлана Пермякова, Pravda Komsomolskaya/

Актриса, звезда сериала "Интерны" Светлана Пермякова в рамках беседы с журналистами рассказала, что в ее жизни в 2008 году был трудный момент, когда она была вынуждена подрабатывать в такси.

Пермякова напомнила, что в тот год произошел резкий скачок доллара, а ей нужно было платить ипотеку и пытаться выжить.

В беседе с порталом teleprogramma.pro актриса отметила, что в 2020 году, когда началась пандемия COVID-19, денег ей тоже не хватало. Светлана Пермякова сообщила, что уехала с семьей в Калужскую область, купила "маленькую избушку-развалюшку", обзавелись огородом и хозяйством.

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