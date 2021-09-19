Фестиваль Башмета в Ростовской области

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19 сентября 2021, 13:43 Сергей Сыч, журналист, обозреватель, продюсер

VIII Международный музыкальный фестиваль под артистическим руководством знаменитого музыканта, народного артиста СССР Юрия Башмета пройдет в Ростове-на-Дону и Ростовской области с 20 по 23 сентября 2021 года. В прошлом, 2020 году, в связи с эпидемиологическими ограничениями фестиваль не смог состояться в запланированные даты. Поэтому в этом году маэстро Башмет подготовил для соскучившейся публики совершенно особенную программу. Кроме того, важно помнить, что среди других фестивалей маэстро этот – очень личностный, ведь он проходит в родном городе Маэстро.

«Так приятно иметь возможность каждый год возвращаться, приезжать в свой родной город. В город, где ты родился. И встречаться со своей родной публикой. Я очень благодарен Губернатору и Правительству Ростовской области, и Министерству культуры, и Ростовской государственной филармонии за поддержку нашего фестиваля. Мы живем в непростое время и не все получается, как задумывается, и хотелось бы, но я – оптимист, и верю, что все эти трудности – временны. Ведь всегда, даже в самые суровые времена, искусство поддерживало людей, дарило им радость и хорошее настроение. Наш Фестиваль нужен людям. Его любят и ждут. Тому свидетельство – переполненные залы на концертах. И конечно – Фестиваль должен жить! Поэтому в этом году мы проведем наш Музыкальный праздник, какие бы трудности нас не одолевали бы. Мы просто не имеем права разочаровывать наших зрителей», - отметил маэстро Башмет.



При этом традиционно концертная деятельность праздника искусств развернется не только в самом Ростове-на-Дону, но и в городах Ростовской области: Новочеркасске и Таганроге. Для каждого из городов подготовлена своя специальная программа.



Так, фестиваль начнется в Новочеркасске 20 сентября, где маэстро Башмет выступит в качестве солиста с одним из лучших симфонических коллективов России – Ростовским академическим симфоническим оркестром. За дирижерский пульт при этом встанет новый художественный руководитель и главный дирижер коллектива – Антон Шабуров. Для первого совместного с маэстро Башметом концерта в новом статусе музыканты подготовили «Кол Нидрей» для альта и симфонического оркестра Бруха, Увертюру к опере «Раймонд» Тома, Концертино для саксофона и симфонического оркестра Ибера (солист – Леонид Друтин) и «Симфонические танцы» Рахманинова.



В программе концерта в Таганроге 22 сентября – как хорошо известные публике Сюита в старинном стиле «Из времен Хольберга» Грига и «Воспоминания о Флоренции» Чайковского, так и уникальные «Отражения» темы 24-го каприза Паганини в стиле Бетховена, Брамса, Чайковского, Прокофьева и Берга авторства современного композитора и постоянного участника фестивалей маэстро Башмета Кузьмы Бодрова. Это сочинение было заказано самим Юрием Башметом для своего камерного ансамбля «Солисты Москвы» и впервые прозвучало в рамках фестиваля «Дорогами Просекко» в Италии в 2019 году. Сольные партии исполнят Юрий Башмет (альт) и скрипачи камерного ансамбля Андрей Поскробко, Арина Шевлякова, Ольга Колгатина, Кирилл Кравцов, Михаил Ашуров.



Программа двух концертов в Ростове-на-Дону, которые состоятся 21 и 23 сентября, по признанию самого маэстро Башмета, получилась необычной, очень фестивальной и не простой. Так, в первый вечер публике представят довольно редкие сочинения – «Итальянскую сюиту» на темы Перголези для виолончели и струнных Стравинского (солист – Василий Степанов, виолончель), Сонату №3 Россини для струнных и Фантазию на темы «Травиаты» Верди для кларнета и струнных Ловрельо. Солистом в Фантазии при этом выступит один из лучших и самых известных кларнетистов современности Михаил Безносов.



Отдельно хочется сказать про второе отделение предстоящего концерта, которое безусловно станет событием этого вечера и фестиваля в целом. Премьера музыкально-драматического спектакля «Ч+Ч» (Чехов+Чайковский), где наряду с маэстро Башметом и «Солистами Москвы» в роли чтецов впервые выступят знаменитые актеры театра и кино - народный артист России Алексей Гуськов и актриса Театра им. Вахтангова Полина Кузьминская. Рассказ о взаимоотношениях Чехова и Чайковского через музыку и слово, через переписку двух великих деятелей культуры и через музыку, которая будет объединять этот рассказ. При этом исполнение «Ч+Ч» именно на фестивале в Ростове-на-Дону очень символично, ведь великий писатель сам родился в Таганроге.



На гала-концерте закрытия фестиваля 23 сентября выступит Государственный симфонический оркестр под управлением маэстро Башмета «Новая Россия», а также солисты мирового уровня: замечательная молодая солистка, блистающая на главных мировых оперных сценах Виктория Каркачева (меццо-сопрано) и экстраординарная скрипачка Е Юн Чой (Корея-Германия). Она известна как самая молодая участница юношеского Международного конкурса имени П. И. Чайковского: скрипачке было всего четырнадцать, когда она приняла участие в этом престижном соревновании. Е Юн Чой играет на скрипке Гваданини 1765 года.



Сама же программа концерта закрытия образует своего рода антологию немецкой музыки XIX века: в концерте прозвучат увертюра «Кориолан» Бетховена (1807 год создания), Четвертая «Трагическая» симфония Шуберта (1816 г.), Концерт для скрипки с оркестром Брамса (1878 г.) и 2 песни Малера на стихи Рюккерта (1901-1902).

Особое внимание на фестивале будет уделено образовательным проектам. Так, в Ростове-на-Дону пройдет уже Четвертая Международная струнная академия Юрия Башмета, в рамках которой одаренные дети Ростовской области получат возможность посетить мастер-классы и индивидуальные занятия выдающихся педагогов со всей России. Эта академия в крупнейшем южном городе России Ростове-на-Дону является одной из самых молодых академий маэстро. Она была организована в 2018 году в рамках ежегодного Международного музыкального фестиваля в Ростове-на-Дону и сразу имела ошеломительный успех: так появилось решение сделать академию ежегодной. Академия проходит на базе Образовательного центра Юрия Башмета в Ростове-на-Дону и в рамках федерального проекта «Юрий Башмет – молодым дарованиям России» при поддержке Фонда Президентских Грантов.

Идея основать фестиваль в Ростове-на-Дону возникла в начале 2013 года, когда маэстро Башмет отмечал на Родине свое 60-летие. Главной целью такого фестиваля должна была стать новая традиция: ежегодный проект, на родине Юрия Башмета, позволяющий проводить в Ростове-на-Дону концерты как российских, так и зарубежных выдающихся музыкантов.





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