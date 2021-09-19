Театр Моссовета в новом сезоне

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19 сентября 2021, 12:30 Сергей Сыч, журналист, обозреватель, продюсер

Фото:Елена Лапина

Государственный академический театр им. Моссовета, готовящийся к своему 100-летию, открыл 99-й, предъюбилейный сезон премьерным спектаклем «Ричард III» в постановке Нины Чусовой с Александром Домогаровым в главной роли. На традиционном сборе труппы новый художественный руководитель театра Евгений Марчелли представил премьеры и планы нового сезона, рассказал о планах, связанных с празднованием 100-летия театра, а также представил главного художника театра Анастасию Бугаеву, новых актрис труппы Екатерину Девкину, Дарью Таран и созданную стажерскую труппу театра, в которую вошли выпускники мастерской А.С. Кончаловского в ГИТИСе Ксения Комарова, Юлия Бурова, Евгения Лях, Иван Пищулин и выпускники мастерской Е.А. Писарева в Школе-студии МХАТ Анастасия Белова, Дарья Балабанова.

Премьеры нового сезона

Основная сцена:

10, 15 и 21 октября 2021 пройдут премьерные показы спектакля «8 ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН» (Р. Тома) в постановке режиссера Олеси Невмержицкой. В главных ролях – народная артистка РФ Ольга Остроумова, заслуженные артистки РФ Ольга Кабо, Екатерина Гусева, Евгения Крюкова, а также Анна Михайловская, Анастасия Макеева и другие.



30-31 октября 2021 состоится премьера спектакля «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» (А. Арбузов) — это первая постановка художественного руководителя Евгения Марчелли на Основной сцене Театра им. Моссовета.



Режиссер Андрей Кончаловский представит шекспировскую трилогию: в декабре 2021 состоится премьера спектакля «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ», весной 2022 - премьера спектакля «МАКБЕТ», в дальнейшем в нее должен войти спектакль «БУРЯ».



Зимой 2022 года запланирована премьера спектакля «ВОЛКИ И ОВЦЫ» (А. Островский) режиссера Игоря Яцко. В главной роли – народная артистка РСФСР Валентина Талызина. В апреле 2022 года запланирована премьера спектакля «ГАМЛЕТ» (У. Шекспир) в постановке Евгения Марчелли. Весной 2022 года режиссер Анджей Бубень поставит спектакль «БАРЫШНИ ИЗ ВИЛЬКО» (Я. Ивашкевич). В фойе театра в конце сезона будет поставлен спектакль «ИГРА НАВЫЛЕТ» (Э. Шеффер) режиссера Нины Чусовой. В главных ролях – народный артист РФ Александр Домогаров и Станислав Бондаренко.

Сцена «Под крышей»:

Премьера спектакля «МАМА» (Ф. Зеллер) молодого режиссера Павла Пархоменко состоится 18 ноября 2021 года. В главной роли – заслуженная артистка РФ, лауреат премии «Золотая маска» Анастасия Светлова. На 27 ноября 2021 назначена премьера спектакля «КАРЛСОН» (А. Линдгрен) в постановке актера театра Владислава Боковина.



В рамках подготовки к 100-летию театра будет организована команда юбилейного сезона, творческие проекты будут реализованы на всех площадках театра, включая фойе и сад «Аквариум». Также к 100-летию запланированы работы по техническому переоборудованию Основной сцены и ремонту зрительской части и гримерок театра.

Также в 99 сезоне будет запущена экспериментальная программа Театра имени Моссовета - пилотный проект, призванный расширить репертуарные и жанровые рамки одного из старейших театров Москвы, привлечь к сотрудничеству новые творческие силы из числа режиссеров, драматургов, музыкантов, хореографов, художников, видеоинженеров, и представителей других театральных профессий.





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