В Театре Наций открыли новый сезон и вручение первую Премию Корша

Аргументы Недели → Культура 13+

19 сентября 2021, 12:10 Сергей Сыч, журналист, обозреватель, продюсер

Фото: Пресс-служба Театра Наций

Театру Наций в 2021 года под руководством народного артиста Российской Федерации Евгения Миронова исполняется 15 лет. Эту дату решили отметить вручением первой Премии Корша. Ею награждены актёры, режиссёры, сотрудники театра и меценаты, внёсшие большой вклад в развитие театра. Это народная артистка РФ Наталья Тенякова, режиссёры Анна Викторова и Тимур Бекмамбетов, Алвис Херманис (Латвия), Кэти Митчелл (Великобритания), актёры Павел Акимкин, Артем Тульчинский, Юлия Пересильд, Елена Николаева, Наталья Ноздрина, Мария Биорк, Рустам Ахмадеев, Муся Тотибадзе, художник по гриму Анна Никулина, начальник машинно-декорационного цеха Валерий Гвоздев, стейдж-менеджеры Кристина Галеева и Анастасия Галицина, Благотворительный Фонд Михаила Прохорова.

Своё название премия получила в честь антрепренёра Фёдора Адамовича Корша, основателя Русского драматического театра, чьё здание со 135-летней историей занимает Театр Наций. Символом премии стал кирпич, отсылающий к идее строительства театра и историческому облику здания в Петровском переулке.

«Мы проанализировали прошедшие пятнадцать лет и можем смело сказать, что это была сладостная мука, потому что строить с нуля очень сложно, но в то же время очень интересно. Мы сумели, не побоюсь этого слова, расширить культурное пространство, приглашая к работе лучших режиссёров, в том числе и мировых, предоставляя площадку для экспериментов. Мы планомерно развивали молодое поколение: начинавшие у нас режиссёры ставят теперь по всеми миру, актёры обрели популярность, гримёры выросли в художников по гриму, помощники режиссёров в стейдж-менеджеров. И сегодня настало время подумать, кому мы благодарны, и отметить их нашей Премией Корша», — говорит художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов.



Первая церемония вручения Премии Корша была стилизована режиссёром Михаилом Рахлиным под кинофестиваль. Специально для церемонии он снял фильм «Тайны красного терема», в котором в пародийной форме рассказал основные вехи истории Театра Наций. За основу была взята программа «Мистические истории с Виктором Вержбицким». Вержбицкий же стал главным героем фильма, а снялись в нём Лия Ахеджакова, Чулпан Хаматова, Ингеборга Дапкунайте, Юлия Пересильд, Анатолий Белый, Владимир Машков, Константин Богомолов, Максим Диденко, Павел Руднев, руководство и сотрудники Театра Наций.

«Чтобы не топтаться на месте, чтобы не закружилась голова от успехов, мы продолжаем работать и искать интересный материал, делать открытия, вести переговоры с иностранными режиссёрами. И в новом сезоне снова будем исследовать театр самыми разными способами. Это касается и творческих лабораторий в Новом Пространстве Театра Наций, которое мы планируем отдать на откуп молодым режиссёрам. И двух основных сцен. На них мы дадим возможность очень разным мастерам обратиться к классике: более традиционный взгляд покажет Робер Лепаж на примере «Мастера и Маргариты», а современный — Константин Богомолов, работающий над спектаклем по комедии Островского, и Марат Гацалов, который вместе с драматургом Михаилом Дурненковым будут исследовать Чехова. Кроме того, мы любим музыкальный театр, и несмотря на уже большое количество музыкальных спектаклей, никак не можем успокоиться. Мы добились разрешения на постановку легендарного мюзикла «Кабаре», и Евгений Писарев сделает нам этот подарок к концу сезона», — говорит Евгений Миронов.



Всего в сезоне 2021-2022 гг. Театр Наций представит более десятка премьер, среди которых упомянутые «На всякого мудреца» Константина Богомолова, «Мастер и Маргарита» Робера Лепажа, «Кабаре» Евгения Писарева, а также к работе над новыми постановками приступят Марина Брусникина, Никита Гриншпун, Марат Гацалов и Дмитрий Сердюк.

В Новом Пространстве Театра Наций будут показаны результаты режиссёрской лаборатории программы «Достоевский 200», посвящённой двухсотлетнему юбилею классика русской литературы Ф. М. Достоевского. В лаборатории принимают участие 7 молодых режиссёров: Михаил Милькис, Илья Мощицкий, Никита Кобелев, Евгений Маленчев, Анна Синельникова, Регина Саттарова, Канако Судзуки.

Театр Наций продолжает последовательно выступать за децентрализацию театрального искусства и проводит два крупных региональных фестиваля: Фестиваль театров малых городов России, который в 2022 году состоится в Нижнем Тагиле, и Театр Наций FEST, традиционно проходящий в Тобольске. В Томске будет проведён День уличных театров.

В рамках Федеральной программы поддержки театров малых городов при содействии Министерства культуры состоятся 7 выездных творческих лабораторий по современной драматургии в следующих регионах: Новокузнецк (Кемеровская область), Елабуга (Республика Татарстан), Керчь (Республика Крым), Нижний Тагил и Екатеринбург (Свердловская область), Александров (Владимирская область), Волжский (Волгоградская область).



У Театра Наций в этом сезоне запланированы гастроли по городам России: Пермь («Метод Грёнхольма», «Fарс-мажорный концерт для драматических артистов и оркестра»), Балашов («Наше всё… Нодар Думбадзе»), Владивосток («Дядя Ваня»), Нижневартовск («Наше всё… Ахматова. Свидетель»), Старый Оскол, Губкин, Железногорск, Новотроицк («Наше всё… Тургенев. Метафизика любви»), Санкт-Петербург («Иранская конференция», «Ходжа Насреддин»). И по городам зарубежья: Таллин, Рига («Иранская конференция», «Горбачёв»).

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости