В Москве в возрасте 101 года умерла художница Нина Квитницкая

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19 сентября 2021, 11:42 Источник: ТАСС

рисунок по гжели, Alexandr Romanchenko/Russian Look

Почетный член Союза художников СССР Нина Квитницкая скончалась в Москве. Источник в правоохранительных органах сообщил утром в воскресенье, что деятеля культуры не стало в возрасте 101 года.

Нина Квитницкая скончалась в своей квартире, расположенной в доме в Брюсовом переулке. Предварительной причиной смерти художницы стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Нина Квитницкая появилась на свет 19 декабря 1919 года. Она была ученицей Московского текстильного института и Московского института прикладного и декоративного искусства. Являлась участницей Великой Отечественной войны. Квитницкая была почетным членом Союза художников СССР. Она работала с фарфором и гжелью.

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