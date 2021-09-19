В Москве в возрасте 101 года умерла художница Нина Квитницкая

Почетный член Союза художников СССР Нина Квитницкая скончалась в Москве. Источник в правоохранительных органах сообщил утром в воскресенье, что деятеля культуры не стало в возрасте 101 года.
Нина Квитницкая скончалась в своей квартире, расположенной в доме в Брюсовом переулке. Предварительной причиной смерти художницы стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.
Нина Квитницкая появилась на свет 19 декабря 1919 года. Она была ученицей Московского текстильного института и Московского института прикладного и декоративного искусства. Являлась участницей Великой Отечественной войны. Квитницкая была почетным членом Союза художников СССР. Она работала с фарфором и гжелью.
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