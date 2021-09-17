В Челябинске все-таки проведут Ильменский фестиваль
17 сентября 2021, 16:34 Анна Семенова
Подписан документ о том, что мероприятие пройдет 10 и 11 ноября.
Традиционный летний праздник для всех любителей авторской песни в этом году в Челябинской области не состоялся. Массовое мероприятие отменили из-за неблагополучной ситуации с ковидом.
Однако культурный досуг южноуральцам нужен. Поэтому губернатор Алексей Текслер принял решение провести Ильменский фестиваль, но в последнем осеннем месяце. Сегодня было подписано распоряжение, где указаны даты 10-11 ноября.
Формат мероприятия пока не озвучен, но скорее всего поэты-песенники соберутся в одном из концертных залов Челябинска.
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