В Челябинске все-таки проведут Ильменский фестиваль

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17 сентября 2021, 16:34 Анна Семенова

Знаменитый фестиваль решили провести, но в другом формате. Фото: официальная группа фестиваля Вконтакте

Подписан документ о том, что мероприятие пройдет 10 и 11 ноября.

Традиционный летний праздник для всех любителей авторской песни в этом году в Челябинской области не состоялся. Массовое мероприятие отменили из-за неблагополучной ситуации с ковидом.

Однако культурный досуг южноуральцам нужен. Поэтому губернатор Алексей Текслер принял решение провести Ильменский фестиваль, но в последнем осеннем месяце. Сегодня было подписано распоряжение, где указаны даты 10-11 ноября.

Формат мероприятия пока не озвучен, но скорее всего поэты-песенники соберутся в одном из концертных залов Челябинска.

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