Финальное шоу LongFashionWeekend Ural пройдет в Челябинске

Аргументы Недели → Культура 13+

17 сентября 2021, 09:16 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

Свои работы представят дизайнеры Урала и других регионов России.

Как отмечают организаторы, 10 сезон LongFashionWeekend Ural проходит в нетрадиционном формате. Весной уже состоялись совместное с Mersedes-benz fashion week Russia фэшн-шоу, лекторий в рамках 6-й Уральской биеннале современного искусства и арт-вечеринка в честь дня рождения проекта.

В качестве темы юбилейного сезона и его финального шоу выбран «ЦИКЛ» — как нечто непрерывное, но имеющее начало и конец. Эта идея подчеркивает желание организаторов подвести итоги десятилетней деятельности и наметить планы на будущее в рамках миссии по продвижению моды и искусства Урала.

Финальное шоу сезона пройдет на нестандартной и символичной площадке — в Центре исторического наследия Южно-Уральской железной дороги. Его внутреннее пространство представляет собой спираль.

Первая часть шоу пройдет на перроне среди старинных паровозов; дефиле — одновременно на четырех этажах пандуса. Зрители увидят показы четырех уральских и четырех приглашенных дизайнеров из Мурманска, Улан-Удэ, Омска и Москвы.

В одном из показов примут участие сотрудницы ЮУЖД. В финальном шоу также будут задействованы скейтеры, танцовщики, музыкальные проекты города и оркестр.

Конец и начало мероприятия свяжет перфоманс. Часть билетов на финальное шоу сделана в виде пазлов. Объединившись, гости мероприятия соберут из них панно.

Подробную информацию можно найти на сайте и инстаграм-странице (@lfwteam) проекта.

16+

Информационный партнёр проекта – медиахолдинг «Гранада Пресс»

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости