Минкультуры РФ сняло с должности директор Музея обороны Севастополя Александра Баркова

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16 сентября 2021, 12:39 Источник: Интерфакс

Министр культуры РФ Ольга Любимова, фото: Ministry of Culture Russia, globallookpress.com

Министерство культуры РФ расторгло контракт с директором музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя Александром Барковым из-за его непродуманной кадровой политики и отсутствие стратегии развития учреждения.

Барков был директором ФГБУК "Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя" ровно год. За этот период он простился по разным причинам с почти 50 сотрудниками. Об этом писали СМИ и проверкой этой информации занималась прокуратура.

В Минкультуры заявили, что считают категорически неприемлемой ситуацию с увольнением сотрудников музея. Временно исполнять обязанности руководителя музея назначили Михаила Смородкина.

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