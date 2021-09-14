Фестиваль интернациональных клубов завершился на Кубани

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14 сентября 2021, 17:34

Активисты и лидеры интернациональных объединений региона встретились с 9 по 12 сентября на площадке отеля «Панорама» в селе Широкая Балка. Участники не только посетили образовательные и культурные мероприятия, но и представили собственные практики и опыт.

За четыре дня фестиваля участники посетили образовательные площадки от региональных экспертов, приняли участие в квесте, поучаствовали в тренингах, мастер-классах, спортивных и настольных играх, определили существующие проблемы интернациональных объединений и продумали пути их решения, а также провели флешмобы и итоговый концерт, который посетили жители и гости отеля.

В настоящем году соорганизаторами фестиваля выступили Ассоциация развития гражданского общества Кубани, Молодежный клуб Русского географического общества #АссоциацияБудущего, Краснодарское отделение Молодежной Ассамблеи народов России «МЫ – РОССИЯНЕ» и Фонд поддержки гражданского общества Кубани.

На открытии VIII Фестиваля краснодарских клубов интернациональной дружбы выступила его основатель и руководитель, председатель Краснодарской краевой молодежной общественной организации «Молодежная лига развития национальных культур Кубани» Наталья Назаренко. В своём выступлении спикер отметила важность коммуникации интернациональных клубов, которые работают на площадках образовательных организаций региона, а также на базе библиотек, домов творчества и других учреждений. Она также рассказала об опыте деятельности Краснодарского клуба интернациональной дружбы, которому в настоящем году исполнилось 13 лет.

Работа над развитием сети молодежных и студенческих объединений является одним из приоритетных направлений работы Ассоциации развития гражданского общества Кубани. Директор Ассоциации Кирилл Сень представил на фестивале опыт работы организации. Он провел для участников интенсив комплексной программы «Мастерская интернационального взаимодействия», в рамках которого лидеры и активисты интерклубов узнали о новых возможностях для развития своих студенческих и молодежных сообществ, а также в командах разработали позитивные практики для развития интернациональных объединений в регионе.

На третий день фестиваля участниками и организаторами, представляющими на мероприятии Молодежный клуб Русского географического общества #АссоциацияБудущего была организована серия мероприятий в рамках всероссийской акции «День РГО». Одним из них стал квест «Народы России», участники которого прошли площадки, направленные на знакомство с интересными фактами о географии и истории, а также культуре и традициях народов России. Самые активные участники квеста были награждены подарочными наборами от организаторов мероприятия.

В завершении фестиваля состоялась большая концертная программа, на которой участники представили более десяти творческих номеров, показывающих традиции и культуру разных народов России и мира. После творческого блока прошла торжественная часть - награждение участвовавшей в фестивале молодежи. На закрытии был зачитан приветственный адрес от члена Общественной палаты Краснодарского края, президента Фонда поддержки гражданского общества Кубани Сергея Петухова, который подчеркнул важность работы с молодежью в сфере развития межнационального сотрудничества:

«Краснодарский фестиваль интернациональных клубов ежегодно объединяет молодёжь разных национальностей, укрепляет стремление к дружбе и взаимопониманию между участниками, желание в дальнейшем организовывать и посещать подобные мероприятия, направленные на развитие межнациональных отношений в молодёжной среде. Наша задача - дать молодежи возможность развиваться у учиться, чтобы в дальнейшем из участников подобных мероприятий выросли компетентные специалисты в сфере межнациональных отношений».

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