Челябинский драмтеатр откроет новый сезон премьерой

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14 сентября 2021, 06:46 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

28 сентября состоится спектакль «Безымянная звезда». Это произведение — лирическая драма по мотивам пьесы Михаила Себастиана в дебютной постановке молодого режиссера Дарьи Догадовой.

На сцене Челябинского театра драмы развернется история соприкосновения двух небесных тел, движение которых определены судьбой — у каждого своя дорога. Из пункта А в пункт Б движется Дизель Электропоезд. Подобно булгаковскому Воланду в окружении своей свиты, на космической скорости он пронзает своим появлением провинциальный городок, оставляя после себя на перроне осколок блистательной столицы — Незнакомку. Свидетелем явления этой звезды становится учитель астрономии, недавно сделавший невероятное открытие, обнаружив на небе безымянную звезду. Теперь он увидел ее во плоти, чтобы, соприкоснувшись с ней, потерять ее навсегда.

Постановка Дарьи Догадовой — это авторское прочтение знакомого всем сюжета. Спектакль полон символами и метафорами, которые соединяют историю с сегодняшним днем. Минималистичная и образная декорация, созданная неоднократным лауреатом театральных премий страны художником-постановщиком Николаем Слободяником, создает на сцене атмосферу мира, пронизанного светом отраженного в небесном зеркале. Музыку к спектаклю написал Виталий Истомин, его композиции сочетают мелодии человеческих душ и ритмы привокзального городка. Зрелищность создается и за счет костюмов Елены Хохлович, которые в сочетании с хореографией Марии Грейф удачно дополняют и раскрывают персонажей.

Добавим, что этой осенью в театре драмы им. Н. Орлова стартовал -й сезон.

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