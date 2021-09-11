Ушел из жизни на 64-м году актер Владимир Яковлев

Аргументы Недели → Культура 13+

11 сентября 2021, 18:18 Источник: Российская газета

pixabay.com

Не стало советского и российского актера театра и кино Владимира Яковлева. Он ушел из жизни в 63 года.

Что стало причиной его смерти, не уточняется. Трагической новостью поделилась “Российская газета” со ссылкой на портал Кино-Театр.ру.

Отметим, что Яковлев появился на свет шестого апреля 1958 года в российской столице. В свое время он окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. Он трудился в театре “Модерн” и Малом театре.

Кроме того, Яковлев был мастером спорта по академической гребле, КМС по боксу. За свою творческую карьеру он снялся в 170 сериалах и фильмах. В их числе “Интерны”, “Глухарь”, “Ранетки”, “Десантура”.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости