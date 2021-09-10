Музыкальная «Безымянная звезда»

Аргументы Недели → Культура 13+

10 сентября 2021, 18:42 Сергей Сыч, журналист, обозреватель, продюсер

Фото: Галина Фесенко

Московский Губернский театр к премьера мюзикла «Безымянная звезда» на музыкальных сервисах презентовал одноименный мини-альбом. Для театра это первый опыт выхода на тематические площадки. Альбом включает три музыкальных номера из мюзикла «Безымянная звезда», премьера которого состоится в Московском Губернском театре 16, 17, 18 сентября. Композиции исполняют актрисы театра Анна Снаткина, Диана Егорова, Юлия Романович, а также приглашенный на главную роль артист и музыкант Никита Пресняков.

Мини-альбом «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» будет доступен на музыкальных стриминговых сервисах Apple Music, iTunes, Яндекс.Музыка, Музыка ВКонтакте, BOOM, YouTube Music, Spotify, TikTok, СберЗвук, Deezer, Tidal, Amazon и др.)

В основе спектакля «Безымянная звезда» – одноименная пьеса румынского писателя Михаила Себастьяна. Режиссер Александр Созонов переработал известную историю о мимолетной встрече и несостоявшейся любви. Его спектакль - не только о любви и таланте, но и принятии себя, принятии космоса другого человека, принятии его выбора. Композитор Александр Карпов и автор стихов Евгений Кубынин создали для спектакля уникальный музыкальный материал, который вдохновил театр на выпуск мини-альбома.



«Мы все из звезд» - романтичный, завораживающий музыкальный монолог-исповедь учителя астрономии Марина Мирою исполняет Никита Пресняков.

«Не жди» - трогательное трио Вайолки, Моны и мадемуазель Коку в исполнении Дианы Егоровой, Анны Снаткиной и Юлии Романович. У каждой из героинь - своя история надежд и разочарований, они очень разные, но их голоса сливаются в один крик отчаяния от несбывшейся любви.

«Правильные правила» - гротескный, экспрессивный манифест мадемуазель Коку, которая полагает, что нашла верный рецепт, как сделать людей «правильными», а весь мир - удобным и управляемым. Исполняет Юлия Романович.

Анна Снаткина готовилась к роли Моны около полутора лет. Это первый опыт известной актрисы театра и кино в музыкальном спектакле, где у нее несколько вокальных партий. «Когда полтора года назад наш художественный руководитель Сергей Безруков сказал мне, что планируется постановка, в которой мне придется петь, я, честно говоря, думала, что мне потребуется лет 10, чтобы освоить вокал, ведь я этим никогда не занималась. Но благодаря педагогу я начала петь»,- признается актриса.



Главный герой Марин Мирою – учитель астрономии, сумевший в результате математических вычислений открыть на небе новую звезду. На роль Мирою театр пригласил «музыкальную звезду», артиста, хорошо известного любителям музыки и кино - Никиту Преснякова, для которого эта роль станет уже третьей работой на театральных подмостках.

«Еще на этапе обсуждения идеи этой постановки с худруком театра Сергеем Безруковым, было решено, что главную роль должен исполнять не драматический актер, а вокалист, «музыкальная звезда», потому что внутри самой пьесы заложена инаковость этого персонажа. Мирою совершенно иной, чем все вокруг. Это крутая идея, надеюсь, это будет такой бриллиант, вокруг которого сложится вся история»,- говорит режиссер Александр Созонов.

Музыкальный мини-альбом «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» доступен для прослушивания и скачивания (площадки будут добавляться).





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости