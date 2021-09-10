Лауреаты премии «Андрюша» откроют рок-концерт в честь дня города

Аргументы Недели → Культура 13+

10 сентября 2021, 14:37 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

Мероприятие состоится 12 сентября в городском парке им. Ю. Гагарина.

В это воскресение в честь 285-летия Челябинска пройдет фестиваль «В ритме рока». Он пройдет в формате концерта с участием южноуральских рок-групп и симфонического оркестра.

В 12.40 фестиваль откроют лауреаты и «золотой фонд» премии «Андрюша». Молодые таланты исполнят песни Фредди Меркури, Miley Cyrus, Gorky Park, Bishop briggs и группы «Земляне». Еще одним подарком от «Андрюши» станет огромная раскраска в рок-стиле.

Напомним, что концерт пройдет вживую, а также будет транслироваться в ютьюб-канал фестиваля. Рядом со сценой будет работать фудкорт, точки с мерчем и рок-атрибутикой, развлекательные и игровые площадки. Гости мероприятия смогут увидеть выставку мотициклов от мотоклуба «Ночные волки» и документальный фильм о легенде русского рока — М. Горшеневе («Король и Шут»).

Информационный партнер фестиваля — медиахолдинг «Гранада Пресс».

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