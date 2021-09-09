На Южном Урале пройдет литературный форум #РыжийФест

В рамках мероприятия запланировано более 35 событий.
II Всероссийский литературный форум #РыжийФест состоится 24-26 сентября в четырех городах: Челябинске, Миассе, Озерске и Сатке. Его участники смогут посетить культурно-просветительские события разного формата: творческие встречи, дискуссии, лекции, презентации и мастер-классы.
В качестве хедлайнеров #РыжегоФеста заявлены писатели, издатели, литературные критики из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Челябинска. Модераторами мероприятий форума выступят представители регионального медиасообщества. Культурное событие призвано привлечь внимание к ярким событиям и персонам общероссийского и регионального литературного процесса.
Добавим, что организаторами форума выступили Союз журналистов Челябинской области и Челябинская областная универсальная научная библиотека. Мероприятие проводится при поддержке Фонда президентских грантов.
Параллельно с #РыжимФестом будет проходить Южноуральская книжная ярмарка, центральным событием которой станет выставка-ярмарка ведущих издательств и книготорговых организаций.
Информационный партнер — медиахолдинг «Гранада Пресс»
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