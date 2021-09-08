Украинка рассказала, как звезда фильма «В бой идут одни старики» Талашко насильно вступил с ней в интимную связь

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8 сентября 2021, 17:59 Источник: РИА Новости

Владимир Талашко, сайт: kino-teatr.ru

Маркетолог Мария Матрос обвинила советского и украинского актера, звезду фильма «В бой идут одни старики» Владимира Талашко в изнасиловании. Артист был другом ее семьи и предложил ей поступить в университет Карпенко-Карого, когда ей было 17 лет.

«Я узнаю даты экзаменов и вижу, что он приглашает меня к себе на две недели позже этих экзаменов. Но я подумала, что он знает, что делает. Когда я приехала, мы поговорили об экзамене, хотя это не очень его интересовало, и он начал ко мне приставать. "Давай на ты, давай выпьем и так далее"… В какой-то момент я поняла, куда это все и говорю ему: "Владимир Дмитриевич, опомнись, тебе 62 года, тебе надо все это делать с теми, кто тебе по возрасту подходит"», - поделилась женщина.

Матрос продолжала отговаривать актера, но он не останавливался. На тот момент молодая девушка понимала, что ей никто не поверит, если она захочет раскрыть правду о случившемся. По словам маркетолога, она «решила поддаться этой всей истории» и уехать как можно скорее. Тогда она не стала поднимать скандал с «известным уважаемым человеком», но теперь хочет поддержать других женщин, которые выступили против артиста.

«Я присоединюсь к любому движению. Я готова выступать, ходить в суд, еще что-то. Сейчас я присоединилась, чтобы поддержать тех, кто этим занимается, потому что мне и моей маме очень приятно, что его кто-то накажет», - отметила собеседница.

75-летнего Владимира Талашко обвинили в домогательствах к студенткам. Он является преподавателем киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Актер все отрицает, в том числе историю с Марией Матрос.

Министерство культуры и информационной политики Украины инициировало служебное расследование.

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