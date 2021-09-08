В день города в Челябинске пройдет фестиваль «Уральский рубеж»

Аргументы Недели → Культура 13+

8 сентября 2021, 13:09 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

Участниками первого большого мультиформатного музыкального марафона станут более 10 исполнителей и коллективов.

Мероприятие «Уральский рубеж — родному городу!» состоится на новой арт-площадке «Нерынок» (ул. Кирова, 72). 10 сентября фестиваль начнется в семь вечера и завершится в полночь, а 11 сентября он продлится с 5 часов вечера до часа ночи.

В программе заявлены выступления более чем 10 коллективов и исполнителей: «Рыба пила», «Альбион», «Январиум», «Гости», Sara, Gam Beat, «Андрей Высотский», «БезБ», «Тимофей Григорович», «Sex Инструктор», «О.Н.И.» и другие. Специальными гостями «Уральского рубежа» станут «Ананасов и Ко», группировка «Свердловск» и In Bloom. Кроме этого, планируется большая дискотека. Вход свободный.

Информационный партнер фестиваля — медиахолдинг «Гранада Пресс».

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