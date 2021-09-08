В Челябинске зрителям предлагают стать участниками театральных постановок

Аргументы Недели → Культура 13+

8 сентября 2021, 07:35 Татьяна Михайлова

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

В городе проходит фестиваль-лаборатория современного искусства.

На этой неделе челябинцы могут увидеть работы режиссеров Москвы, Санкт-Петербурга и Урала в рамках фестиваля-лаборатории современного искусства PULSE II «Я (НЕ) РЕБЁНОК». Мероприятие организовано Молодежным театром при поддержке министерства культуры региона.

Зрители смогут не только увидеть постановки, но и стать их полноценными участниками. Многие спектакли, вошедшие в программу фестиваля, созданы в форме иммерсивного театра, подразумевающего интерактивность. Как рассказал организатор мероприятия, главный режиссер Молодежного театра Иван Миневцев, хедлайнерами PULSE II стали режиссеры Виктория Привалова и Семен Александровский.

Кроме театральных постановок в программу фестиваля включены и другие мероприятия: тематические лекции, публичная встреча, выставка.

Одной из задач PULSE II является раскрытие коммуникативных проблем, прежде всего, недопонимания между разными поколениями и его преодоления. Об этом рассказала директор Молодежного театра Галина Братышева в ходе пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре «Гранада Пресс».

12+

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости