Синергия волгоградских артистов и музыкантов

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7 сентября 2021, 13:10

Момент репетиции. Фото НЭТ

Волгоградский академический симфонический оркестр под руководством заслуженного артиста РФ Андрея Аниханова репетирует музыкальный спектакль​ «Дом у дороги». В этот раз главные роли в постановке исполнят актеры Нового экспериментального театра.

Премьера спектакля состоится 18 сентября на основной сцене НЭТа, в день торжественного закрытия фестиваля «Александр Невский. Духовный путь сквозь века». К исполнению музыкального произведения привлечены несколько творческих коллективов Волгограда – Волгоградского академического симфонического оркестра, НЭТа и «Царицынской оперы».

Поэма Александра Твардовского, переложенная на музыку Валерия Гаврилина, рассказывает о событиях Великой Отечественной войны. Художественный руководитель симфонического оркестра Андрей Аниханов выступает режиссером-постановщиком спектакля.​ Произведение перенесет слушателей в сороковые годы прошлого века. Это повествование о судьбе крестьянской семьи, счастье которой разрушила война. По жанру «Дом у дороги» - это трагедия, но вместе с тем – это ода мужеству подвигу и любви.

В спектакле принимают участие актеры НЭТа Евгений Тюфяков, Екатерина Мелешникова, Виталий Мелешников, Сергей Викторов, Алексей Филиппов. И для них эта работа​ - возможность приобретения нового опыта в синтезе музыкального, оперного и драматического искусства.

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