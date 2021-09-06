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Кинокритик Сергей Кудрявцев назвал Жан-Поля Бельмондо уникальным актёром

, 19:50

Кинокритик Сергей Кудрявцев назвал Жан-Поля Бельмондо уникальным актёром
Жан-Поль Бельмондо, фото: SVEN SIMON, globallookpress.com

Герои французского актёра Жана-Поль Бельмондо стали символами целой эпохи и навсегда останутся таковыми. Киновед и кинокритик Сергей Кудрявцев сказал в беседе с RT, что когда уходят такие знаменитости, как Жан-Поль Бельмондо, «неизбежно ощущаешь это как личную потерю».

6 сентября стало известно о смерти актёра. Бельмондо было 88 лет. Французского актёра знают во всём мире. По мнению Кудрявцева, «у каждого из зрителей, кто знал Бельмондо по фильмам, собственное представление о нём».
Артист снимался в криминальных, приключенческих, комедийных лентах.

Как отметил кинокритик, «этот актёр был по-своему уникальным представителем профессии, одновременно проявив себя в кинолентах режиссёров французской новой волны и оказавшись кумиром миллионов в разных странах благодаря ролям в жанровых картинах».

Киновед Сергей Кудрявцев сказал, что имя Жан-Поля Бельмондо навеки вписано в историю мирового кинематографа благодаря его участию в этапном и знаковом фильме «На последнем дыхании» Жан-Люка Годара.

«Его Мишель Пуакар будет продолжать на экране свой предсмертный бег», — полагает Кудрявцев.

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