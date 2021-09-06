В Москве покажут современное греческое кино

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6 сентября 2021, 12:07 Сергей Сыч, журналист, обозреватель, продюсер

В киноцентре «Октябрь» 3 сентября состоялась торжественная церемония открытия II Международного фестиваля «Современное кино Греции». В рамках открытия состоялась российская премьера фильма «Яблоки» греческого режиссера Христоса Нику. В России и странах СНГ картина вышла в прокат 4 сентября. Также гости церемонии увидели короткометражную картину Йоргоса Лантимоса «NIMIC». Ведущими вечера стали актеры Аристарх Венес и Евгения Асланиди.

II Международный фестиваль «Современное кино Греции» проводится в рамках официальной программы мероприятий, посвященных празднованию 200-летия Независимости Греции. Фестиваль организован Обществом греческих женщин АГАПИ, продюсерским центром «Хорошо Продакшн» при поддержке проекта КАРО.Арт. Киносмотр проходит под эгидой Генерального секретариата по делам греков зарубежья и публичной дипломатии МИД Греции, Федеральной национально-культурной автономии греков России, при поддержке Посольства Греческой Республики в Москве.

Почетными гостями вечера стали Чрезвычайный и Полномочный Посол Греческой Республики в Москве Екатерини Нассика, Посол Республики Кипр в Российской Федерации Андреас Зинонос, Генеральный консул Греции Николаос Крикос, Председатель Московского общества греков Христо Тахчиди, заместитель исполнительного директора Федеральной национально-культурной автономии греков России Евгения Попова и координатор проектов ФНКА греков России Мелина Леонова, греческий режиссер, продюсер и сценарист Димитрис Кутсиабасакос и другие.

Открыла церемонию Чрезвычайный и Полномочный Посол Греческой Республики в Москве Екатерини Нассика: «В последнее время греческие мастера нашли свой способ работы, которая, с одной стороны, имеет сугубо греческие черты, а с другой – затрагивает интересы жителей и других стран. Фестиваль «Современное кино Греции» молодой, но очень динамичный. Его суть – показать зрителям греческие фильмы, а также передать новым поколениям любовь к кино».

Автор идеи фестиваля, директор Международного фестиваля «Современное кино Греции», председатель АНО «Культурно-просветительское общество греческих женщин «АГАПИ» Стелла Христианова: «Мечта нашего фестиваля – греческое кино на экранах российских кинотеатров. Сегодня эта мечта воплощается».

Председатель Московского общества греков Христо Тахчиди: «Для московской диаспоры греков фестиваль – это возможность увидеть, как живут соотечественники, как выглядит их историческая родина. Он является мостом связи России и Греции. Уже 200 лет продолжается эта связь, ее мы видим на этой сцене и на экране».



Греческий режиссер, продюсер, сценарист Димитрис Кутсиабасакос: «Греческое кино процветает, производятся фильмы, которые отмечаются на крупнейших фестивалях мира. Оно многим обязано России – например, во ВГИКе учились многие наши режиссеры».

В дни II Международного фестиваля «Современное кино Греции» гости и зрители смогут увидеть самые яркие современные картины полного и короткого метра на греческом языке. Торжественная церемония закрытия фестиваля состоялась 5 сентября в Зале 7 киноцентра «Октябрь». Смотр закрыла российская премьера картины «Портной» режиссера Сони Лизы Кентерман. Фильм рассказывает о создании удивительного ателье на колесах, которое ездит по Афинам и приносит жительницам города стиль и уверенность.





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