Хедлайнер ЮУКЯ Григорий Пернавский – о поиске авторов и путешествиях во времени

Аргументы Недели → Культура

3 сентября 2021, 07:29

Фото предоставлено орагнизаторами

С 24 по 26 сентября на площадке челябинского Центра международной торговли состоится главный литературный фестиваль осени – Южноуральская книжная ярмарка, при поддержке медиахолдинга «Гранада Пресс». Жители и гости нашего региона смогут приобрести книжные новинки по издательским ценам, а также посетить творческие мастер-классы и встречи с известными писателями (в общей сложности вас будет ждать более 60 событий). Одним из гостей ярмарки станет историк и публицист Григорий Пернавский.

Григорий Пернавский – военный историк и публицист, член Союза журналистов России. Автор иллюстрированных книг для детей «Блокада Ленинграда» и «Победа», главный редактор издательства «Пятый Рим», которое специализируется на выпуске исторической и художественной литературы (среди авторов – прозаики Александр Пелевин, Сергей Волков, в издательстве также вышла последняя книга Эдуарда Лимонова «Будет ласковый дождь» (2019)).

Из разговора с Григорием Пернавским:

– Какими книгами издательства «Пятый Рим» вы гордитесь больше всего?

– Это как у родителя спросить: какого ребенка вы любите больше.

Горжусь, в общем-то, всем, что мы издали. С разными книгами связаны разные истории, разные достижения. Самый большой повод для гордости – это то, что в такое трудное время удается в принципе издавать хорошие книги. Но это заслуга всех, кто участвует в нашем проекте.

– Ваши книги «Блокада Ленинграда» и «Победа» на обложке названы «детскими». Почему все же не «семейными»? И будет ли пополнение у этой серии иллюстрированных книг?

– Пополнение, надеюсь, будет. Есть желание рассказать и о Сталинграде, и о битве за Москву. Но продолжение зависит от многих факторов, особенно от финансового. Что касается названия, то книги, конечно, детские, но сами дети, к сожалению, книги не покупают, а покупают их родители, поэтому позиционирование как семейных – это, скорее, попытка объяснить родителям, что это не какая-то детская «листалка» с однотипными фотошопными котиками и собачками. Но, боюсь, если написать на книге «семейная», то тут в голове у покупателя может не зажечься нужная лампочка.

К сожалению, книги в наше нелегкое время – это товар, который надо продавать и который надо маркировать надлежащим образом. В общем, книги детские, но для семейного чтения.

– Если бы вы имели возможность путешествовать во времени, какой момент прошлого вы бы выбрали и почему?

– У меня к путешествиям во времени много требований на предмет комфорта и безопасности. Это с одной стороны. С другой стороны – не хочу никуда.

Вот с различными ключевыми персонажами я бы хотел пообщаться и задать вопросы о контексте принятия тех или иных решений. Если брать ХХ в., то это люди, которые его определили – Рузвельт и Сталин.

– Насколько вольно автор может обращаться с историческими фактами? Есть ли в литературе место для интерпретаций событий прошлого?

– Если автор пишет художественное произведение – вообще как угодно. Главное, чтобы он хотя бы понимал, про что пишет. Такое случается редко. Но художественная литература меня не интересует в принципе, особенно современная и особенно российская. Как и новости российского литературного процесса.

Что касается научпопа и научной литературы, то здесь фантазии недопустимы, хотя факты авторы имеют право интерпретировать настолько, насколько им это позволяют знания и совесть. Но это тема для долгого разговора. Если оценки и интерпретации базируются на доказанных фактах и подкрепляются фактическим и документальным материалом, отчего бы и нет.

– Как много книг вам удалось прочесть во время пандемии и какие из них запомнились больше всего?

– Крайне мало мне удалось прочитать из десятков книг, которые у меня заняли уже все отведенное под них домашнее пространство (не считая того, что я читаю по работе). Я что-то читаю все время, но, честно говоря, период пандемии был настолько сложным в силу многих обстоятельств, что ничего конкретного вспомнить не могу.

В данный момент у меня в рюкзаке 4 книги: толстенная книга Макса Хастингса про Вторую мировую войну, дневник женщины – военного переводчика, кошмарно переведенная книга про Франко-прусскую войну от «Центрполиграфа» и очередная книга А. Неменко про оборону Севастополя.

А читаю я только в метро. Это закон – зашел в метро, телефон в карман, книгу в руки и спать.

– Где и как вы находите новых авторов?

– Везде и всегда. В интернете, главным образом, конечно. Они все в нем сидят.

Творческие встречи с Григорием Пернавским пройдут 24–26 сентября, в Центре международной торговли (пр. Ленина, 35) и во Дворце культуры (в поселке Новосинеглазово).

Напоминаем, что в это же время состоится Всероссийский литературный форум #РыжийФест (который проводят Союз журналистов Челябинской области и ЧОУНБ, при поддержке Фонда президентских грантов).

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