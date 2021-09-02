Челябинский областной центр народного творчества отмечает 85-летие
2 сентября 2021, 08:24 Татьяна Михайлова
Учреждение ведет организационную и методическую работу по развитию народного и самодеятельного творчества на Южном Урале.
По словам директора Челябинского государственного центра народного творчества Оксаны Громовой, организация проводит около 50 фестивалей ежегодно. Мероприятия центра стали брендами Южного Урала: это Бажовский фестиваль, «Урал мастеровой», «Уральский перепляс», «Полотняная река» и многие другие.
Недавно в выставочном зале центра открылась выставка традиционных ремесел и декоративно-прикладного творчества «Урал многоликиий». В рамках нее запланированы мастер-классы.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.