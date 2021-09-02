Челябинский областной центр народного творчества отмечает 85-летие

Аргументы Недели → Культура 13+

2 сентября 2021, 08:24 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Учреждение ведет организационную и методическую работу по развитию народного и самодеятельного творчества на Южном Урале.

По словам директора Челябинского государственного центра народного творчества Оксаны Громовой, организация проводит около 50 фестивалей ежегодно. Мероприятия центра стали брендами Южного Урала: это Бажовский фестиваль, «Урал мастеровой», «Уральский перепляс», «Полотняная река» и многие другие.

Недавно в выставочном зале центра открылась выставка традиционных ремесел и декоративно-прикладного творчества «Урал многоликиий». В рамках нее запланированы мастер-классы.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости