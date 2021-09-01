Более 6 тысяч новых книг появилось в детской библиотеке Еманжелинского района

Аргументы Недели → Культура

1 сентября 2021, 08:35 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Учреждение было модернизировано в рамках национального проекта «Культура».

Вчера губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил Еманжелинский район. Во время визита он побывал в детской библиотеке, которую модернизировали по нацпроекту первой в муниципалитете.

В учреждении создано комфортное мультимедийное пространство, библиотеку оборудовали электронными сервисами. Книжный фонд пополнился на более чем 6 тысяч изданий.

Также глава региона посетил ДК им. Пушкина. Учреждение открылось после капремонта, также проведенного в рамках нацпроекта «Культура». Обновлены фасад, инженерная система, зрительный зал. Мероприятия теперь проводятся с новым видеопроекционным, сценическим и звуковым оборудованием.

Добавим, что Алексей Текслер во время визита в Еманжелинский район еще посетил школу №2, городскую больницу, ознакомился с ходом строительства жилого дома, квартиры в котором планируется предоставить переселенцам из ветхо-аварийного жилья и детям-сиротам. Поездку завершила рабочая встреча с главой муниципалитета Евгением Светловым.

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